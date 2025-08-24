Belediye Başkanı istifa etti: Yüzde 89 oyla seçilmişti

Almanya’nın Altheim beldesinde 31 yaşındaki Belediye Başkanı Selina Holl, iki yıl önce yüzde 89 oyla seçildiği görevinden istifa etti. Holl, “Çocuklarımın ve kendi sağlığımın iyiliği her şeyin önünde geliyor” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Belediye Başkanı istifa etti: Yüzde 89 oyla seçilmişti
Yayınlanma: Güncellenme:

Almanya’da genç yaşta seçilen bir belediye başkanı görevini bıraktı. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Altheim beldesinin Belediye Başkanı Selina Holl, iki yıl önce yüzde 89 oy oranıyla seçildiği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SÜREKLİ ŞİKÂYETLER VE GÜVENSİZLİK

31 yaşındaki Holl, kararının gerekçesini şu sözlerle duyurdu:

“Çalışma performansımıza dair sürekli tekrar eden şikâyetler iş akışını ciddi biçimde zorlaştırdı. Çocuklarımın ve kendi sağlığımın iyiliği her şeyin önünde geliyor. Bu görevi artık sürdüremem.”

“HER ZAMAN TAM BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞTIM”

İki çocuk annesi olan Holl, doğum izninde ve doğum sonrası hastanede bile görevini bırakmadığını hatırlatarak, “Her zaman tam bir özveriyle çalıştım, ama buna rağmen memnuniyetsizlik devam etti” dedi.

15 yaşından bu yana belediye yönetiminde görev alan Holl, siyasete duyduğu tutkuyu da şu ifadelerle dile getirdi:

“Ben yönetimi yaşıyorum, bunun için yanıp tutuşuyorum. Belediye başkanı olarak geçirdiğim her saniyeyi çok sevdim. Görevi bırakmak benim için çok çok zor oldu.”

A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 kadrosu belli olduA Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 kadrosu belli olduSpor
NBA efsanesi Kobe Bryant’ın hayatı film oluyor!NBA efsanesi Kobe Bryant’ın hayatı film oluyor!Spor
Komisyon Öcalan ile görüşecek mi? Tülay Hatimoğulları'ndan çağrıKomisyon Öcalan ile görüşecek mi? Tülay Hatimoğulları'ndan çağrıGündem
belediye başkanı almanya istifa etti
Günün Manşetleri
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Çok Okunanlar
1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor! 1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor!
Emekliye promosyon müjdesi! Emekliye promosyon müjdesi!
Hava durumu tersine dönüyor! Hava durumu tersine dönüyor!
Ankara'da 6 büyüklüğünde deprem uyarısı Ankara'da 6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?