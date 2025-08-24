Belediye Başkanı istifa etti: Yüzde 89 oyla seçilmişti

Almanya’da genç yaşta seçilen bir belediye başkanı görevini bıraktı. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Altheim beldesinin Belediye Başkanı Selina Holl, iki yıl önce yüzde 89 oy oranıyla seçildiği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SÜREKLİ ŞİKÂYETLER VE GÜVENSİZLİK

31 yaşındaki Holl, kararının gerekçesini şu sözlerle duyurdu:



“Çalışma performansımıza dair sürekli tekrar eden şikâyetler iş akışını ciddi biçimde zorlaştırdı. Çocuklarımın ve kendi sağlığımın iyiliği her şeyin önünde geliyor. Bu görevi artık sürdüremem.”

“HER ZAMAN TAM BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞTIM”

İki çocuk annesi olan Holl, doğum izninde ve doğum sonrası hastanede bile görevini bırakmadığını hatırlatarak, “Her zaman tam bir özveriyle çalıştım, ama buna rağmen memnuniyetsizlik devam etti” dedi.

15 yaşından bu yana belediye yönetiminde görev alan Holl, siyasete duyduğu tutkuyu da şu ifadelerle dile getirdi:



“Ben yönetimi yaşıyorum, bunun için yanıp tutuşuyorum. Belediye başkanı olarak geçirdiğim her saniyeyi çok sevdim. Görevi bırakmak benim için çok çok zor oldu.”