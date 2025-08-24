A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) mücadele edecek 12 kişilik kadrosu açıklandı. Milliler yarın Riga’ya hareket edecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 kadrosu duyuruldu. Milliler, şampiyona hazırlıklarını tamamladı. Takım yarın saat 10.00’da ev sahiplerinden Letonya’nın başkenti Riga’ya hareket edecek.

12 KİŞİLİK KADRO

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre EuroBasket 2025’te sahaya çıkacak 12 kişilik kadro şöyle:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

EUROBASKET HEYECANI BAŞLIYOR

Turnuvada mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını tamamladı ve Riga’da ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kadroda hem genç yetenekler hem de tecrübeli isimler yer alıyor.

EuroBasket milli takım basketbol
