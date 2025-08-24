Komisyon Öcalan ile görüşecek mi? Tülay Hatimoğulları'ndan çağrı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana’da açıklamalarda bulundu. CHP’li belediyelere yönelik operasyonları eleştiren Hatimoğulları, Meclis’te denetim için bir komisyon kurulması çağrısı yaptı. “Gerçekten bir yolsuzluk varsa o açığa çıkarılsın ama bu bütün belediyeler için yapılmalı” diyen Hatimoğulları, operasyonların siyasi saiklerle muhalefet belediyelerine yöneltilmesinin Türkiye demokrasisine zarar verdiğini söyledi.

Hatimoğulları ayrıca yüksek yargı kararlarının uygulanması gerektiğini belirtti:



“Henüz o komisyona intikal etmesi gerekmeyen ve şu anda istese iktidarın 5 dakikada çözebileceği meseleler var. AYM kararlarının, AİHM kararlarının hayata geçmesi, Can Atalay’ın, Osman Kavala’nın Figen Yüskedağ’ın, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması şarttır. Bilelim ki bu adımlar bu sürecin ruhuna hizmet edecek adımlardır ve acilen atılmalıdır.”

“BİR AYDIR ABDULLAH ÖCALAN’LA HİÇBİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ”

Hatimoğulları, Öcalan ile görüşme beklentilerini vurguladı:



“Bizdeki beklenti neydi? Sayın Öcalan’la sistematik görüşme olacak, özgür yaşayacak, özgür çalışacak koşulları oluşturulacak ve biz hala bunları bekliyoruz. Oluşan komisyon zaman kaybetmeksizin Öcalan’la acilen bir görüşme gerçekleştirmelidir.”

Hatimoğulları, Öcalan’ın süreçteki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Şunu çok iyi biliyoruz ki PKK ile devlet arasındaki görüşmelerdeki baş müzakereci kendisidir. Ve kendisiyle görüşülmeyen ya da görüşmenin aksatılması, bütün bunlar sürecin aksaması anlamına gelir. O nedenle bu görüşmeler derhal gerçekleşmelidir. Şunu da hatırlatmak isterim sayın Bahçeli’nin yaptığı ilk konuşmaları hatırlayacaksınız, demişti ki Öcalan gelsin mecliste konuşsun demişti.”

KOMİSYONA CESUR OLUN ÇAĞRISI

Hatimoğulları, 1 Ekim’e kadar hazırlıkların tamamlanması gerektiğini söyledi:



“Bu komisyondan elbette çok önemli beklentileri var. Demokratik entegrasyon yasalarının çıkması, özgürlük yasalarının çıkması, infaz yasasının gündeme alınması, bir özel yasanın çıkması ayrıca, bütün bunlar acilen bu komisyon tarafından çalışması yürütülmeli. 1 Ekim’e kadar bu hazırlıklarla ilgili yol alınmış olmasını çok önemsiyoruz. Komisyona önerimiz cesur olun, inisiyatif kullanın, Türkiye’nin bu barışa ihtiyacı var. Burada hiç kimse basitçe seçim hesabı yapmaya kalkmasın. Hepimiz cesur olalım, ezber bozalım, barışı gerçekten tesis edelim.”