Beyaz Saray tarih verdi! Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşmenin tarihini açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Şi Cinping haftaya Perşembe günü bir araya gelecek. Görüşme, Trump’ın Asya turu kapsamında Güney Kore’de gerçekleştirilecek.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ TARİHİ DUYURDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında iki liderin görüşme planına ilişkin bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ekim Perşembe günü Güney Kore’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.”

Leavitt, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve ticaret politikalarının masaya yatırılacağını belirtti.

TARİFE RESTLEŞMESİNDEN MÜZAKERELERE

Trump’ın yeniden göreve gelmesinin ardından ABD’nin gümrük tarifelerini artırmasıyla başlayan ticaret gerilimi, iki ülke arasında uzun süredir devam eden tarife restleşmesine dönüşmüştü.

ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’e, Çin ise ABD’ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125’e kadar yükseltmişti.

Gerilimin ardından taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda, vergilerde karşılıklı indirim kararı alınmıştı. İki ülke heyetleri, Cenevre, Londra, Stockholm ve Madrid’de gerçekleştirdikleri müzakerelerde ticaretin dengelenmesine yönelik adımlar atmıştı.

Trump ile Şi Cinping’in 30 Ekim’deki görüşmesinin, son dönemde yeniden tırmanan ekonomik rekabetin yumuşatılması açısından kritik önemde olacağı belirtiliyor.

Liderlerin ayrıca Asya-Pasifik işbirliği, bölgesel güvenlik ve Kuzey Kore’nin nükleer programı gibi başlıkları da ele alması bekleniyor.