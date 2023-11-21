BRICKS Liderlerinden Olağanüstü Toplantı

BRICS liderleri acil ateşkes çağrısı yaptı. Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çözüm için BRICS ülkeleri ve bölge ülkelerinin kilit rol oynayabileceğine dikkat çekti.





BRICS grubunun liderleri, İsrail’in Gazze katilamına karşı acil toplantı yaptı. Toplantıya Güney Afrika, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Suudi Arabistan, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri katıldı. Toplantı dönem başkanı Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın çağrısı ile yapıldı.



Güney Afrika lideri İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.



Toplantıda konuşan Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Salman, tüm ülkeleri İsrail’e silah ihracatını durdurmaya çağırdı.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise BRICS üyelerini İsrail ile siyasi, ekonomik ve askeri ilişkileri kesmeye davet etti. İsrail siyonist rejimini ve IDF’yi “terörist” olarak tanıma çağrısı yaptı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, "Binlerce insanın hayatını kaybetmesi, sivil nüfusun kitleler halinde yerinden edilmesi ve ortaya çıkan insani felaket en ciddi kaygıya yol açıyor" dedi.



“Rusya'nın Gazze konusundaki tutumu tutarlı, fırsatçı değil” diyen Putin, Ayrıca, BM kararlarının sabote edilmesi nedeniyle, birden fazla Filistinli neslin adaletsizlik duygusuyla yetiştiğini kaydetti. “Dünyayı ateşkese ve siyasi çözüme yönelik çabaları birleştirmeye çağırıyoruz” dedi.



“Uluslararası topluma gerilimi azaltmaya, ateşkes sağlamaya ve Filistin-İsrail çatışmasına siyasi çözüm aramaya yönelik çabaları birleştirme çağrısında bulunuyoruz. BRICS ülkeleri ve bölge ülkeleri de bu çalışmada kilit rol oynayabilir" mesajını verdi.



Putin 2023’te BRICS'e tam üye olma daveti alan Ortadoğu ülkelerinin olağanüstü toplantıya katılımınıne özel anlam taşıdığını kaydetti. BRICS ülkelerinin Filistin-İsrail meselesinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması konusunda benzer tutumlara sahip olduğunun bir göstergesi olduğunun altını çizdi.



“Tüm bu olaylar, ABD'nin arabuluculuk fonksiyonlarını tekeline alma arzusunun doğrudan sonucu” diyen Rus lider, kalıcı çözümün iki bağımsız ve egemen devletten geçtiğini kaydetti.





