Çağrı cihazları nasıl bomba gibi patladı? Lübnan'daki saldırıya ilişkin önemli iddia

İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD’ın, Lübnan'da patlayarak 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan çağrı cihazlarının pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği öne sürüldü. Öte yandan, söz konusu cihazların 5 ay önce ithal edildiği bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çağrı cihazları nasıl bomba gibi patladı? Lübnan'daki saldırıya ilişkin önemli iddia
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Sky News Arabia’nın isimsiz kaynaklarına dayandırdığı habere göre, MOSSAD’ın Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarına erişim sağladığı ve bu cihazların pillerine patlayıcı yerleştirdiği iddia ediliyor. Haberde ayrıca, patlayıcıların pillerde uzaktan sıcaklık artırılarak patlatıldığı da iddia edildi.

Katar merkezli Al Jazeera’nın Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, çağrı cihazlarına yerleştirilen patlayıcıların 20 gramın altında olduğu ve cihazların 5 ay önce ithal edildiği belirtildi.

Çağrı Cihazlarının Patlaması: Lübnan’da Hizbullah’a ait olduğu bilinen çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucu biri çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200’ü ağır olmak üzere yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den ise bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda 8 Ekim 2023’ten bu yana gerilim artarak devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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