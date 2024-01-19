Ceyşu’l Adl'ın son on yılda İran'daki terör faaliyetleri

Ceyşu’l-Adl, İran'ın güneydoğusunda ve özellikle Sistan ve Belucistan vilayetinde faaliyet gösteren terör gruplarından birinin adıdır, kuvvetlerinin birçoğu örgütlenmek ve savaş gücünü artırmak amacıyla Pakistan'da faaliyet göstermektedir. Bu terör örgütü, İran'da çok sayıda terör ve intihar operasyonu gerçekleştirmiş ve onlarca İran askeri gücünün ve sivilin şehit olmasına sebep olmuştur.

LİDER

Bu grubun lideri Rask halkından Rasuluddin Faruki'dir. Kendisi, terörist grubun çöküşünden sonra Ceyşu’l Adl terör grubunu faaliyete geçiren Abdulmalik Rigi liderliğindeki Cundullah terör grubunun eski güçlerinden biridir.

ŞEBEKE

Ceyşu’l Adl terörist grubunun bilinen üç askeri kolu vardır: Abdulmelik Mollazade askeri grubu, Şeyh Ziya askeri grubu ve Mevlevi Nimatullah Tevhidi askeri grubu.

Ayrıca bu üç grupla birlikte Zübeyir İsmail Zahi bilgi şubesi de faaliyet göstermektedir. Zübeyir İsmail Zahi, askeri operasyon sırasında öldürülen Nimatullah Tevhidi grubunun komutanıydı.

BU GRUBUN SON ON YILDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TERÖR EYLEMLERİNDEN BAZILARI

2014 yılının Mart ayında Ceyşu’l-Adl terör grubu, onlarca İslam Devrimi Muhafızının şehit ettiğini iddia etti. Bu grup, yine 10 İslam Devrim Muhafızları mensubunun şehadetini üstlendi.

3 Ekim 2014 yılında da bu terör örgütünün mensupları Seravan bölgesindeki sınır devriyesine bir saldırı gerçekleştirmiş, bunun sonucunda İran sınır polisinden 14 kişi şehit olmuş, 7 kişi de yaralanmıştır. Saldırının ardından saldırganlar İran-Pakistan sınırını geçerek Pakistan'a saklandı. Resmi internet sitelerinde yayımladıkları açıklamada, bu eylemin gerekçesini "Beluc gençlerinin savunulması" ve ayrıca İran'ın Suriye iç savaşına müdahalesi olarak gösterdiler.

İRAN SINIR MUHAFIZLARININ KAÇIRILMASI

Ceyşu’l Adl terör örgütü, Şubat 2013'te İran-Pakistan sınırı yakınında beş İranlı sınır muhafızını kaçırdı ve bir süre sonra fotoğraflarını yayınladı. Daha sonra sınır muhafızlarından birinin şehit olduğu ve Ceyşül Adl'ın diğer 4 sınır muhafızının da şehadetiyle ilgili tehdit ettiği haberi yayımlandı. Ceyşu’l Adl, bu grubun 50 tutuklu üyesinin, İran'da tutuklu 200 Sünni vatandaşın ve Ceyşu’l Adl'ın iddialarına göre Suriye'de tutuklu 50 Sünni kadının serbest bırakılmasını talep etti.

POLİS TEŞKİLATINDAN SEKİZ SINIR MUHAFIZININ ŞEHİT EDİLMESİ

Bu terör örgütünün mensupları, 5 Nisan 2016 tarihinde Pakistan toprakları içerisinden, Cakigur'un 239 sınır mili aşağısındaki Negur bölgesinden İran sınırlarına girerek, İran sınır muhafızlarından sekiz kişiyi şehit ettikten sonra Pakistan sınırına geri dönmüşlerdir.

MİRCAVEH SINIRINDA DOKUZ İRAN SINIR MUHAFIZININ ŞEHİT EDİLMESİ

Bu terör örgütünün üyeleri, 25 Nisan 2016 Çarşamba günü ‘Mil 100’ karakolunda görevli Çahandu Grubundan (Mircaveh Sınır Alayı) on İran sınır muhafızını Pakistan içinden ateş ederek şehit ettiler. Uzun menzilli silahların kullanıldığı bu operasyonda, gece saat sekizde devriye görevini teslim eden 3 çalışan ve 6 asker şehit oldu.

İRAN ASKERİ KUVVETLERİ YENİDEN KAÇIRILDI

15 Ekim 2019 Salı günü bu terör örgütünün üyeleri, Pakistan toprakları içinden Sistan ve Belucistan eyaletinin Mircaveh şehrine 50 km uzaklıktaki "Rigi Malik" bölümündeki "Lolukdan" bölgesine sızdı. Ve 14 silahlı kişi bu bölgedeki sınır muhafızlarını kaçırıp Pakistan'a geri döndü.

ZAHEDAN KOLORDUSU PERSONEL OTOBÜSÜNDE PATLAMA

13 şubat 2019’da Ceyşu’l Adl terör örgütü, Çaş-Zahedan yolu üzerinde İslam Devrim Muhafızları'nın Kudüs kampından askerleri taşıyan otobüse patlayıcı dolu bir araba ile intihar saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları'nın istatistiklerine göre bu saldırıda şehit sayısı 27, yaralı sayısı ise 13’e ulaştı.

RASK SINIR KARAKOLUNA SALDIRI

15 Ekim 2023 sabahı Ceyşu’l Adl terör örgütüne bağlı bazı unsurlar, gecenin karanlığından yaralanarak Sistan ve Belucistan vilayetindeki Rask sınır karakoluna saldırırken, orada bulunan 12 polisi şehit etti. Daha sonra silahlı Ceyşu’l Adl grubu, yayınladığı bir bildiride ‘Fadayan Adl ilahi’ (İlahi Adalet Fedaileri) taburunun gece sabah saat ikide Rask şehrinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının karargahına saldırdığını açıkladı.

IŞİD'İN KİRMAN'DAKİ TERÖR OPERASYONLARINDAKİ ETKİNLİĞİ

3 Ocak 2024 Salı günü öğle saatlerinde Şehit Süleymani’nin şehadet yıldönümü merasimine çok sayıda kişi katıldı ve Süleymani’nin kahramanlığının anısına saygı duruşunda bulunuldu. Kirman Gülizar Şehitliği civarında iki büyük patlama meydana geldi, 95 vatandaş şehit oldu, 300'e yakın kişi de yaralandı. İki gün sonra intihar operasyonlarının sorumluluğunu IŞİD üstlenmiş olsa da elde edilen itiraflar ve belgelere göre Ceyşu’l Adl'ın bu suçta IŞİD ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

Kerman terör operasyonunun ardından İran İslam Cumhuriyeti istihbarat yetkilileri şunları duyurdu: Süleymani'nin şehadet yıl dönümü kutlanırken, bu bölgede faaliyet göstermeyi planlayan 10'dan fazla terör unsuru da tespit edilerek tutuklandı. Elbette, İran'ın doğu bölgelerindeki Sistan ve Belucistan eyaletindeki çeşitli Sünni kentlerde görev yapan polis veya İslam Devrim Muhafızları'na bağlı bazı memurların öldürülmesi ve yaralanması da Ceyşu’l Adl'ın gerçekleştirdiği diğer eylemlerden biri.

Bu terör suçları, Ceyşu’l Adl'ın son yıllarda Pakistan'ın İran ile olan batı sınırlarındaki güvenlik boşluğunu kullanarak farklı şekillerde gerçekleştirdiği İran'ın doğu bölgelerindeki terör faaliyetlerinin bir parçasıdır. Terör eylemlerini gerçekleştirdikten sonra Pakistan sınırlarına kaçıyorlar. Terör eylemlerinin yanı sıra bölgedeki Sünni halk ile Şiiler ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlık fitnesi yaratmaya çalışmak da bu grubun yıllardır uyguladığı politikalardan biridir.

Ceyşu’l Adl'ın işlediği terör suçlarından dolayı bu grup İran, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Yeni Zelanda tarafından terör örgütü olarak tanınmaktadır.

Mevcut bilgilere dayanarak ve elde edilen belgeler ışığında; bu grubun Mossad ve bölgedeki bazı Arap ülkeleriyle çok yakın bağları var. Bu bağlamda, 13 Ocak 2012'de kıdemli istihbarat ve güvenlik analisti Mark Berry, Mossad görevlileri ile Ceyşu’l Adl arasındaki ilişkiye ilişkin ele aldığı bir makalesinde şunları yazdı: Mossad memurları 2007'den bu yana Abdülmelik'in eski grubunun üyelerine ulaşıp onlarla iletişim kuruyor ve Abdülmelik'in tutuklanmasının ardından yapılan itiraflar da bunu doğruluyor.

İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin Pakistan hükümeti ile sınırlarının uzun olması ve iyi ilişkiler kurması göz önüne alındığında, İran İslam Cumhuriyeti'nin farklı düzeylerdeki yetkilileri bu konuyu bu ülkenin yetkililerine iletmiş ve İran'ın Pakistan ile olan sınırlarının emniyetini ve İran'a girmelerinin engellenmesini talep etmiştir ancak Pakistan hükümeti, İran hükümetine terör eylemleriyle mücadele konusunda verdiği sözleri yerine getiremedi, bu nedenle son dönemde İran'daki terör faaliyetlerinde artış göz önüne alındığında ve geçtiğimiz hafta Sistan ve Belucistan bölgesinde Kirman’daki saldırı benzeri bir terör eylemi planlayan başka bir grubun tespit edilip tutuklanması üzerine, bu yılın 16 Ocak akşamı İslam Devrim Muhafızları, Ceyşu’l Adl'ın Kuhu Sebz bölgesindeki iki ana karargâhına çok sayıda füzeyle saldırarak mevzilerini yok etti.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada, iki hükümet ve iki millet arasındaki iyi komşuluk ve uzun yıllara dayanan ilişkilere vurgu yapılırken, bu saldırıların hedefinin Pakistan olmadığı aksine terörist grupların mevzilerinin hedef alındığını ve İran İslam Cumhuriyeti’nin bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurguladı.