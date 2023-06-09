Çin'den faiz hamlesi

Dünya piyasalarındaki daralmaya karşı Çin öngörülü davrandı. Çin'in en büyük altı devlet bankası mevduat faizlerini indirdi. Böylece iç piyasanın hareketlenmesi amaçlanıyor.

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Karma bir piyasa ekonomisinin uygulandığı Çin'in ekonomisi giderek büyüyor. Öngörülü bakış açısıyla yeni fırsatlar yaratılıyor.

Dünya piyasalarındaki daralma Çin'in ihracatını da etkiledi. Önlem alan Pekin yönetimi iç piyasayı hareketlendirmek için faiz indirim kararı aldı.

Çin'in en büyük altı devlet bankası mevduat faizlerini indirdi. Devlet destekli bankalar vadesiz mevduat faizlerini 5 baz puan, üç ile beş yıllık vadeli mevduat faizlerini ise 15 baz puan düşürdü.

Bu bir yıl içinde yapılan ikinci indirim olurken, bir önceki indirim eylül ayında gerçekleşmişti.

# çin # faiz

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