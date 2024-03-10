Çinliler uçan taksi yaptı

Çin'de şehirlerarası ulaşımda dron dönemi başlıyor.



AutoFlight şirketi tarafından geliştirilen Prosperity (PROSPERİTİ) isimli kanatlı dron, dikey kalkış ve iniş yapabiliyor.



11 metre genişliğinde ve 3 metre uzunluğundaki Prosperity, azami 200 kilometre seyir hızına ve 5 kişi taşıma kapasitesine sahip.

Dron taksinin Guangdong Eyaletinde bulunan Shenzhen (ŞENZEN) ve Zhuhai (CUHAYİ) arasında hizmet vermesi planlanıyor. Drone taksiler hizmete başladığında iki şehir arasındaki 3 saatlik yolculuk süresi 20 dakikaya inecek.



Drone Taksi ile yolculuğun kişi başı 300 yuan yani 42 ABD doları civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Prosperity'nin 2026'da ticari uçuşlara başlaması planlanıyor.