Çinliler uçan taksi yaptı
Çin'de dron taksi test uçuşlarına başladı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen kanatlı dron azami 200 kilometre seyir hızına ve 5 kişi taşıma kapasitesine sahip. Dron taksinin 2026'da ticari uçuşlara başlaması planlanıyor.
Çin'de şehirlerarası ulaşımda dron dönemi başlıyor.
AutoFlight şirketi tarafından geliştirilen Prosperity (PROSPERİTİ) isimli kanatlı dron, dikey kalkış ve iniş yapabiliyor.
11 metre genişliğinde ve 3 metre uzunluğundaki Prosperity, azami 200 kilometre seyir hızına ve 5 kişi taşıma kapasitesine sahip.
Dron taksinin Guangdong Eyaletinde bulunan Shenzhen (ŞENZEN) ve Zhuhai (CUHAYİ) arasında hizmet vermesi planlanıyor. Drone taksiler hizmete başladığında iki şehir arasındaki 3 saatlik yolculuk süresi 20 dakikaya inecek.
Drone Taksi ile yolculuğun kişi başı 300 yuan yani 42 ABD doları civarında olacağı tahmin ediliyor.
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Prosperity'nin 2026'da ticari uçuşlara başlaması planlanıyor.