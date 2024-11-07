Dünyanın en 'marka' 100 şehri belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var
Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance, "City Index 2024" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. İşte o şehirler
Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance, "City Index 2024" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Bu araştırma, 20 ülkeden 15 bin katılımcının oylarıyla hazırlanarak, tanınırlık, saygınlık, yatırım cazibesi, kültür, eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler temelinde 100 marka şehirden oluşan bir sıralama ortaya koydu. Türkiye'den şehirler de bu prestijli listede yer aldı. İşte en iyi 10 marka şehir ve Türkiye'den ilk 100’e giren şehirler ile sıralamaları...
100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.
10 - Amsterdam
Ülke: Hollanda
Puan: 82,1
9 - San Francisco
Ülke: ABD
Puan: 82,9
8 - Sydney
Ülke: Avustralya
Puan: 83,7
7 - Los Angeles
Ülke: ABD
Puan: 85
6 - Singapur
Ülke: Singapur
Puan: 85,4
5 - Dubai
Ülke: BAE
Puan: 86
4 - Tokyo
Ülke: Japonya
Puan: 86,8
3 - Paris
Ülke: Fransa
Puan: 87,8
2 - New York
Ülke: ABD
Puan: 89,8
1 - Londra
Ülke: Birleşik Krallık
Puan: 90,9