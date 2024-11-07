Dünyanın en 'marka' 100 şehri belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance, "City Index 2024" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. İşte o şehirler

Mert Sagit Mert Sagit
Dünyanın en 'marka' 100 şehri belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var
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Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance, "City Index 2024" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Bu araştırma, 20 ülkeden 15 bin katılımcının oylarıyla hazırlanarak, tanınırlık, saygınlık, yatırım cazibesi, kültür, eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler temelinde 100 marka şehirden oluşan bir sıralama ortaya koydu. Türkiye'den şehirler de bu prestijli listede yer aldı. İşte en iyi 10 marka şehir ve Türkiye'den ilk 100’e giren şehirler ile sıralamaları...

100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.

10 - Amsterdam

Ülke: Hollanda

Puan: 82,1

9 - San Francisco

Ülke: ABD

Puan: 82,9

8 - Sydney

Ülke: Avustralya

Puan: 83,7

7 - Los Angeles

Ülke: ABD

Puan: 85

6 - Singapur

Ülke: Singapur

Puan: 85,4

5 - Dubai

Ülke: BAE

Puan: 86

4 - Tokyo

Ülke: Japonya

Puan: 86,8

3 - Paris

Ülke: Fransa

Puan: 87,8

2 - New York

Ülke: ABD

Puan: 89,8

1 - Londra 

Ülke: Birleşik Krallık

Puan: 90,9

100 - İzmir

95 - Antalya

31 - İstanbul

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