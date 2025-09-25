Emlak Konut Asansör (EKA) Afrika’ya İlk İhracatını Yaptı: Gine-Bissau Havalimanı’nda Hizmete Başladı

Yerli üretim gücü ve yenilikçi teknolojisiyle öne çıkan şirket, Afrika’ya yaptığı ilk ihracatla Gine-Bissau Osvaldo Vieira Havalimanı’na asansör ve yürüyen merdiven tedarik etti.



YERLİ VE MİLLÎ TEKNOLOJİ KÜRESEL ARENADA

EKA, Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirdiği yüzde 96,91 yerlilik oranına sahip asansör ve yürüyen merdivenlerini Afrika pazarına taşıdı. Gine’deki Osvaldo Vieira Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayacak EKA, ürün teslimatının yanı sıra montaj, servis ve bakım süreçlerini de üstlenerek Türkiye’nin yerli ve millî global asansör markasını Afrika kıtasına taşıdı.

Kuruluşundan bu yana kısa sürede ulusal ve uluslararası pazarda dikkat çeken marka haline gelen EKA, yalnızca üretimle sınırlı kalmayıp, montaj, bakım ve servis hizmetleriyle güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. İngiltere, Fransa, İtalya, Azerbaycan, Polonya, Suudi Arabistan, BAE ve Cezayir’de katıldığı fuarlarda büyük ilgi gören EKA, Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirerek kıta pazarında da yerini aldı.



PRESTİJLİ PROJELERDE GÜVENİLİR ORTAK

EKA, bugüne kadar 4.265 asansör üretimi, 4.106 montajı ve 20 yürüyen merdiven projesini başarıyla tamamladı. Şirket, Yeni Fikirtepe, Beykoz, Üsküdar, Beyoğlu ve Güngören gibi kentsel dönüşüm bölgelerinde tercih edildi.

Ayrıca Çınarköy Evleri, Meydan Başakşehir, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları ve Kuzey Adalar gibi prestijli projelerde güvenilir çözüm ortağı oldu. İstanbul’un simge projelerinden Galataport İstanbul’da yürüyen merdiven montajını başarıyla gerçekleştirdi.

Marmara, Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu’da sahada aktif olarak hizmet veren EKA, önümüzdeki dönemde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.



DEPREM BÖLGESİNDE BÜYÜK SORUMLULUK

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde de seferberlik ruhuyla çalışan EKA, bugüne kadar 3.292 asansör üretimi gerçekleştirdi. Bunların 2.193’ü sevk edildi, 1.804’ünün montajı tamamlandı. Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki projelerde görev üstlenen şirket, deprem bölgesinde güvenli ve kaliteli çözümler sunmayı sürdürüyor.



EKA ENERJİ İLE YENİ YATIRIMLAR

Emlak Konut Asansör A.Ş., asansör sektörünün yanı sıra enerji alanında da büyümesini sürdürüyor. Kendi kuruluşu olarak hayata geçirdiği EKA Enerji ve Teknoloji A.Ş., Türkiye’nin farklı bölgelerinde şarj üniteleri ile hizmet veriyor.

EKA Enerji; İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu altyapıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, 235 istasyon ve 280 soket ile hizmet sunarken, yıl sonunda 1.000’in üzerinde sokete ulaşmayı hedefliyor.



2028 VE 2033 VİZYONU

Konya’da 70 bin metrekare alanda kurulu, 17 bin metrekare kapalı üretim tesisiyle yıllık 5 bin üretim kapasitesine ulaşan EKA; 275 milyon TL sermaye yatırımı ve Endüstri 4.0 altyapısı ile dikkat çekiyor.

2021’de 47 kişiyle başlayan üretim yolculuğu, 2025 itibarıyla 350 kişilik istihdam kapasitesine ulaştı. Genç istihdam oranı yüzde 35 ile hedeflerin üzerine çıktı.

EKA, 2028 vizyonunda ulusal pazarda servis portföyünde ilk 3 firma arasında yer almayı ve yerlilik oranını yüzde 100’e çıkarmayı, 2033 vizyonunda ise 5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı ve en az 3 kıtada montaj faaliyetleri yürüterek dünyanın önde gelen markaları arasında olmayı amaçlıyor.