Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tam üye olarak temsil edilmesini temenni etti. Kıbrıs meselesinde Türk dünyasının sorumluluklarını hatırlattı.

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Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı
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Türk Devletleri Teşkilatı’nın 11’inci Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlendi. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin durumunu gündeme taşıdı.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu ve gözlemci üye olarak yer alması, Türk dünyası olarak Kıbrıs Türkü ile dayanışma irademizin tezahürüdür. İnşallah kendilerinin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz.

Erdoğan Kıbrıs meselesindeki çözümü ve Türk devletlerinin sorumuluğunu hatırlattı.

- Kıbrıs meselesinde Ada'daki gerçekler temelinde adil ve kalıcı çözüme erişilmesi için Türk dünyasına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Kıbrıs Türkünün haklı davasını ne kadar sahiplenir ve onunla dayanışma gösterirsek, kendi birlik ve beraberliğimizi de o nispette kuvvetlendiririz.

Zirveye gözlemci üye olarak katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Türk Devletleri'ne destek çağrısı yaptı..

- Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti tüm kurum ve kuruışlarıyla türk devletielrinin faaliyet geliştirdiği her alanda ilişiklerini geliştirmek arzusu ve kararlığındadır Halkım üzerinde haksızca uygulanmakta olan izolasyonların kaldırılmasında desteklerininzi çok önemsediğimi de belirtmek istiyorum.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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