Kaleiçi adım adım kayıyor
Antalya'nın simgesi tarihi Kaleiçi Yat Limanı, Deniz Feneri ve Yivli Minare adım adım kayıyor. Önlem alınmazsa, yıkım kaçınılmaz. Antalya Denizcileşme Platformu'nun uzman bir ekiple hazırladığı Kaleiçi raporu kentin bu eşsiz değerleri için çözümleri ortaya koydu. Acil eylem planı talep edildi.
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Antalya’nın kalbi, tarihi Kaleiçi Yat limanı mendirekleri iklim ve yer altı değişiklerinden dolayı çöküyor.
Antalya’nın fırtına takvimine göre, mendirek her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.
Tehlike bununla da sınırlı değil. Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Kaleiçinin iç kısımlara doğru kaydığı uyarısında bulundu.
İzzet Ünlü, tarihin bu eşsiz güzelliği daha fazla zarar görmeden acil eylem planının devreye sokulmasını talep etti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi