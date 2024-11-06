HAK-İŞ: "Sosyal güvenlik şurası düzenlenmeli"

Emekli aylıkları ne kadar olacak? Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekliler 2025'te ne kadar zama alacağını merak ediyor.



Ak Parti hükümeti yeni bir emeklilik düzenlemesi için çalışma başlattı.



İktidar emeklilik sistemi tartışmalarının düşmesine bastı. Hak-İş Konfederasyonundan emeklinin sorunlarına çözüm önerisi geldi.



Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan, “Emekli olmadan çalışmaya devam eden insanlar ne kadar fazla sistemde kalırsa o kadar fazla maaş almalı” dedi.



Emekli sayısının 16 milyona ulaştığını belirten Aslan, sosyal güvenlik sisteminin yeniden masaya yatırılmasını istedi. Aslan, meclise, geniş katılımlı bir Sosyal Güvenlik Şurası düzenleme çağrısı yaptı.