Eski Devrim Muhafızları Komutanı: İslam Konferansı adım atmazsa Suudi Arabistan, Türkiye ve Irak da hedef olabilir

İran’ın eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhsin Rızai, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına ilişkin yaptığı paylaşımda, somut adım atılmaması halinde İsrail’in Suudi Arabistan, Türkiye ve Irak’ı da hedef alabileceğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İranlı siyasetçi ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Rezaee, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısından İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı “somut adımlar” çıkmazsa, bölgedeki bazı ülkelerin de risk altında olacağını savundu.

“İslam Konferansı toplantısı, Siyonist rejimin beş İslam ülkesine yönelik saldırganlığına ve Gazze'deki soykırıma karşı pratik bir eyleme yol açmazsa, Suudi Arabistan, Türkiye ve Irak da rejimin savaş uçaklarını ve bombalarını beklemelidir. Rejim, bölgedeki tek tek ülkeleri hedef almadan önce, askeri bir koalisyon kurarak karşı koymalıdır.”

Rıza, 1981–1997 yılları arasında Devrim Muhafızları Komutanlığı yaptı. 2021–2023 yıllarında Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulundu ve hâlen İran’daki Maslahat Teşhis Konseyi üyeliğini sürdürüyor.

