Vatan Partisi mahkemeye başvurmuştu: Nevzat Ayaz Lisesi’ndeki kız ortaokulu duyurusu siteden kaldırıldı

Ankara Dikmen’de Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yalnızca kız öğrencilere yönelik ortaokul açıldığına dair duyuru kısa süre önce yayımlandı. Vatan Partisi uygulamanın iptali için Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Duyuru bugün okulun web sitesinden kaldırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Vatan Partisi mahkemeye başvurmuştu: Nevzat Ayaz Lisesi’ndeki kız ortaokulu duyurusu siteden kaldırıldı
Yayınlanma:

Ankara Dikmen’de bulunan Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yalnızca kız öğrencilerin kabul edileceği bir ortaokul açılacağı açıklanmıştı. Okulun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru tartışmalara yol açarken, bugün itibarıyla söz konusu duyurunun siteden kaldırıldığı görüldü.

Vatan Partisi mahkemeye başvurmuştu: Nevzat Ayaz Lisesi’ndeki kız ortaokulu duyurusu siteden kaldırıldı - Resim : 1

VATAN PARTİSİ MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

Konuyla ilgili olarak Vatan Partisi, işlemin iptali istemiyle yargıya başvurdu. Parti, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, Millî Eğitim Bakanlığı’nın sadece kız öğrencilere yönelik bir ortaokul açarak Anayasa’nın eşitlik ve eğitim hakkına dair hükümlerine aykırı davrandığını savunmuştu.

Dilekçede ayrıca, Ankara Dikmen’deki uygulamanın yanı sıra Adana, Gaziantep, Karaman, Kastamonu, Manisa ve Şanlıurfa’da da benzer planların bulunduğu hatırlatıldı. Başvuruda, bu düzenlemenin “çocukları cinsiyet temelinde ayırdığı” ve açıkça hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Vatan Partisi dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara Dikmen’de Nevzat Ayaz Kız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bir ‘kız ortaokulu’ açıldığını duyurmuş, ayrıca Adana, Gaziantep, Karaman, Kastamonu, Manisa ve Şanlıurfa’da da benzer uygulamaların başlatılacağını kamuoyuna açıklamıştır. Bu işlem, çocuklarımızı cinsiyet temelinde ayırarak hem Anayasa’nın eşitlik ve eğitim hakkına ilişkin hükümlerine hem de eğitim mevzuatına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Öncelikle gecikilmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden işlemin yürütmesinin durdurulmasını, açıkça hukuka aykırı olan Nevzat Ayaz Kız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kız ortaokulu adıyla yeni eğitim kurumu açılmasına ilişkin işlemin iptalini talep ederiz.”

Güneş’in atmosferinde kelebek şeklinde delik oluştu, jeomanyetik fırtına olabilir!Güneş’in atmosferinde kelebek şeklinde delik oluştu, jeomanyetik fırtına olabilir!Bilim ve Teknoloji
1.000 TL’ye ikinci el kasa aldı! İçinden 300 bin TL’lik sistem çıktı1.000 TL’ye ikinci el kasa aldı! İçinden 300 bin TL’lik sistem çıktıBilim ve Teknoloji
Dünya Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldiDünya Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldiSpor
ortaokul vatan partisi
Günün Manşetleri
Kız ortaokulu duyurusu siteden çekildi
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum
17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı
"12 yıllık zorunlu eğitim bence de uzun"
Bakan Yumaklı: “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz”
Diyarbakır’da uyuşturucuya darbe!
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
"Dağlarda artık terör değil yatırımlar yükseliyor"
12 Dev Adam Yunanistan’ı ezdi geçti!
Çok Okunanlar
Kredi çekecekler dikkat! Kredi çekecekler dikkat!
Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi! Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi!
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
BİM 16 Eylül Salı indirimleri BİM 16 Eylül Salı indirimleri
14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da elektrik kesintisi 14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da elektrik kesintisi