Vatan Partisi mahkemeye başvurmuştu: Nevzat Ayaz Lisesi’ndeki kız ortaokulu duyurusu siteden kaldırıldı

Ankara Dikmen’de bulunan Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yalnızca kız öğrencilerin kabul edileceği bir ortaokul açılacağı açıklanmıştı. Okulun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru tartışmalara yol açarken, bugün itibarıyla söz konusu duyurunun siteden kaldırıldığı görüldü.

VATAN PARTİSİ MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

Konuyla ilgili olarak Vatan Partisi, işlemin iptali istemiyle yargıya başvurdu. Parti, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, Millî Eğitim Bakanlığı’nın sadece kız öğrencilere yönelik bir ortaokul açarak Anayasa’nın eşitlik ve eğitim hakkına dair hükümlerine aykırı davrandığını savunmuştu.

Dilekçede ayrıca, Ankara Dikmen’deki uygulamanın yanı sıra Adana, Gaziantep, Karaman, Kastamonu, Manisa ve Şanlıurfa’da da benzer planların bulunduğu hatırlatıldı. Başvuruda, bu düzenlemenin “çocukları cinsiyet temelinde ayırdığı” ve açıkça hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Vatan Partisi dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:



“Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara Dikmen’de Nevzat Ayaz Kız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bir ‘kız ortaokulu’ açıldığını duyurmuş, ayrıca Adana, Gaziantep, Karaman, Kastamonu, Manisa ve Şanlıurfa’da da benzer uygulamaların başlatılacağını kamuoyuna açıklamıştır. Bu işlem, çocuklarımızı cinsiyet temelinde ayırarak hem Anayasa’nın eşitlik ve eğitim hakkına ilişkin hükümlerine hem de eğitim mevzuatına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Öncelikle gecikilmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden işlemin yürütmesinin durdurulmasını, açıkça hukuka aykırı olan Nevzat Ayaz Kız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kız ortaokulu adıyla yeni eğitim kurumu açılmasına ilişkin işlemin iptalini talep ederiz.”