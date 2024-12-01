Fengal Siklonu Hindistan ve Sri Lanka’yı vurdu: 19 ölü

Fengal Siklonu, Hindistan ve Sri Lanka’da şiddetli yağış ve sellerin neden olduğu felakette 19 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Puducherry ve Chennai gibi bölgelerde cadde ve sokaklar sular altında kaldı, yaklaşık 140 bin aile etkilendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fengal Siklonu Hindistan ve Sri Lanka’yı vurdu: 19 ölü
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Bengal Körfezi'nden Hindistan'ın güney kıyılarına ulaşan Fengal Siklonu, Hindistan ve Sri Lanka’da büyük felakete yol açtı. Şiddetli yağışlar ve sellerin etkisiyle toplamda 19 kişi hayatını kaybetti. 16’sı Sri Lanka’da, 3’ü Hindistan’da olmak üzere can kayıpları yaşanırken, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hindistan’ın Puducherry ve Chennai şehirlerinde yaşanan felakette cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Şiddetli yağış ve sel nedeniyle evler ve iş yerleri sular altında kaldı, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Chennai Uluslararası Havaalanı’na inmeye çalışan IndiGo Havayolları’na ait A321neo tipi yolcu uçağı, güçlü rüzgarlar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

SRİ LANKA'DA 140 BİN AİLE ETKİLENDİ

Sri Lanka, Fengal Siklonu’nun etkisiyle büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Şiddetli yağışların neden olduğu seller yaklaşık 140 bin aileyi etkiledi. Evlerini su basan vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştirilirken, yerel yönetimler acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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