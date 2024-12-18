Feribot ve sürat teknesi çarpıştı: 13 ölü

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai’de, sabah saatlerinde yaşanan dehşet verici bir kazada, donanmaya ait sürat teknesi, Elephanta Adaları’ndan Hindistan Geçidi’ne giden bir feribotla çarpıştı. Olay, deniz ulaşımının yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşti.

CAN PAZARI: 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle feribot büyük bir sarsıntıya uğradı ve deniz yüzeyinde can pazarı yaşandı. Kazada, 3’ü donanma personeli olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Feribotta 100’den fazla yolcu bulunduğu belirtilirken, kazanın ardından kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Yetkililer, feribotun Elephanta Adaları’ndan Hindistan Geçidi’ne doğru seyahat ettiğini ve çarpışmanın burada meydana geldiğini açıkladı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın ardından feribottaki diğer yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirtti.