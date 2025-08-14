Fırtınada motosikletli baba-kızın üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan fırtınada, motosikletteki baba ve kızının üzerine ağaç devrildi. Baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de fırtına sırasında trajik bir olay yaşandı. Kalkaji bölgesinde, fırtınanın etkisiyle kökleri zayıflayan bir ağaç, seyir halindeki motosikletli baba ve kızının üzerine devrildi.

Yerel saatle 09.50 sıralarında yaşanan olayda, 50 yaşındaki Suhdir Kumar ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yaşındaki kızı Priya Kumar ise yaralı olarak kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, yakınlarda park halindeki bir araç da zarar gördü ve içindeki kişi kısa süre mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekipler, devrilen ağacı iş makineleri yardımıyla kaldırdı.

Hindistan Meteoroloji Ajansı, bölgede kırmızı alarm ilan ederek vatandaşları şiddetli yağışlar, yükselen su seviyesi ve tehlikeli geçitler konusunda uyarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fırtına hindistan
