Türk Milleti onu unutmayacak. Ganire Paşayeva... Türk insanı onu cesareti ve yardımseverliği ile tanıdı. Karabağ Savaşı'nda giydiği kamuflaj ile akıllara kazındı. Paşayeva II. Karabağ Savaşı başladığında giymeye başladığı askeri kamuflajı zafere kadar üstünden çıkarmadı.

Ganire Paşayeva Hayatını Kaybetti

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, yaşamını yitirdi.



Daima Azerbaycan ve Türk Dünyası için çalıştı. Milletin kalbinde taht kurdu. Her fırsatta Türkiye'ye kardeş elini uzattı. Soma'da maden kazası olduğunda maaşını Kızılay cemiyetine bağışladı. Yangınlarda, depremde yine maaşını bağışlamaktan geri durmadı. Paşayeva sözde Ermeni Soykırımı gibi meselelerde de Türkiye'nin yanında durdu.

Ganire Paşayeva Kimdir?

Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı. Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti. Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu. Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.