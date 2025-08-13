Gümrük otoparkında büyük felaket! 550 araç yandı, alan kullanılamaz hale geldi

Yunanistan’ın liman kenti Patras’ta orman yangınları gümrük idaresinin otoparkına sıçradı. Alevler, çoğu hurda durumunda olan yaklaşık 550 aracı tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Yunanistan’ın batısındaki Ahaia bölgesinde yer alan liman kenti Patras’ta devam eden orman yangınları, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangınlardan biri, Patras Gümrük İdaresine ait tesislerde bulunan açık otoparka sıçradı.

Burada park halindeki yüzlerce araç alevlerin arasında kaldı. Yetkililer, zarar gören araçların yarıdan fazlasının kullanım ömrünü tamamladığını ve açık artırmada satılamayacak durumda olduğunu açıkladı. Yaklaşık 550 aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

10 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Mora Yarımadası’nın güneyinde başlayan yangının kentsel alanlara yaklaşması üzerine Patras’ın bazı banliyöleri için tahliye kararı alındı. Tahliye edilen vatandaşların şehir merkezindeki bir stadyumda barındırılacağı duyuruldu.

Son iki günde ülke genelinde çıkan yangınlar yaklaşık 10 bin hektarlık alanı kül etti. Yangınlarla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gümrük yangın
