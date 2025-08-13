Cezalar kesilmeye başlandı! Takmayanlar 28 bin TL ödeyecek

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunluluğu kapsamında ilk cezai işlemler uygulanmaya başladı. Ordu’da bir müşterinin şikâyeti üzerine denetlenen akaryakıt istasyonunun sisteme geçiş yapmadığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası istasyona 28 bin TL idari para cezası kesildi. Bu, UTTS’nin zorunlu hale gelmesinin ardından uygulanan ilk yaptırımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Darphane ile Damga Matbaası Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamalarda, akaryakıt istasyonlarının 2 Haziran 2025’e, araç sahiplerinin ise 30 Haziran 2025’e kadar sisteme başvuru yapmaları gerektiğini duyurmuştu. 1 Temmuz 2025 itibarıyla UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt fişlerinin gider olarak kullanılamayacağı ve özel usulsüzlük cezalarının uygulanacağı uyarısı yapılmıştı.

ARAÇ SAHİPLERİNE DE CEZA GELEBİLİR

Yetkililer, UTTS’ye geçiş yapmayan akaryakıt istasyonlarının yanı sıra Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmayan araç sahiplerine de yaptırım uygulanacağını bildirdi. Bu kapsamda 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen idari para cezaları söz konusu olacak. İhlalin tekrarlanması halinde cezalar artırılabilecek.

TTB takma zorunluluğu bulunan araçlarda, UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler vergi mevzuatına göre “hiç düzenlenmemiş” sayılacak. Bu durum hem özel usulsüzlük cezası hem de vergi ziyaı cezası ile sonuçlanabilecek.