Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi katılıyor? 9 belediye için iddia ortaya atıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Zafer Şahin, sosyal medyada belediye listeleri paylaştı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçeceği iddiası Ankara kulislerinde geniş yankı buldu. Çerçioğlu’nun yarın düzenlenecek programda AK Parti rozeti takacağı ileri sürülürken, sosyal medyada başka belediyelerin de bu adımı atacağı listeler paylaşıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasına göre AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler şöyle:

CHP:

• Aydın Büyükşehir
• Aydın / Söke
• Aydın / Yenipazar
• Aydın / Sultanhisar
• Gaziantep / Şehitkamil
• İYİ Parti:
• Yalova / Altınova
• Isparta / Yalvaç
• Aksaray / Yeşiltepe
• Bağımsız:
• Kastamonu / Bozkurt

Saymaz, özellikle Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’a dikkat çekerek, geçtiğimiz ocak ayında hakkında “ihaleye fesat” soruşturması açıldığını, nisan ayında partisinden istifa ettiğini ve mayıs ayında takipsizlik kararı aldığını hatırlattı.

