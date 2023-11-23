HAMAS, İslami Cihat Ve Lübnan Hizbullah'ı İle Görüştü

Görüşmelerde ateşkes süreci ve sahadaki son gelişmeler ele alındı.

İsrail’in karşılıklı rehinelerin bırakılması için 4 günlük ateşkesi kabul etmek zorunda kalmasının ardından Tahran, direniş gruplarının temsilcileri ile bir araya geldi.



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu başlamasının ardından ikinci kez Lübnan’a gitti. Abdullahiyan’ı burada direniş gruplarının temsilcileri ve Lübnan devlet yetkilileri karşıladı.



Karşılama töreninde konuşan Abdullahiyan, 6 haftadır devam eden süreçte kaybedenin ABD ve İsrail olduğuna dikkat çekti. Abdullahiyan’ın önemli bir zamanda ziyarette bulunduğunu belirten Hamas Temsilcisi Ahmed Abdul Hadi “Çünkü Filistin direnişi düşmanı ateşkesi kabul etmeye zorlayabildi.” dedi.



Karşılama töreninin ardından Abdullahiyan, Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye görüştü.



X platformu üzerinden görüşmeye dair açıklama yapan Abdullahiyan, "Toplantıda son gelişmelerin yanı sıra insani ateşkes ve gelecekteki senaryolar hakkında ayrıntılı bilgi aldım." ifadelerini kullandı.



Filistin'deki direniş gruplarının ortadan kaldırılamayacağını belirten Abdullahiyan, Gazze'de sivillere saldırılar ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması gerektiğini vurguladı. ABD’yi de uyaran İran Dışişleri Bakanı, “Beyaz Saray'ın Filistin, Lübnan ve bölgedeki mücadelelerin 75 yıllık tarihini dikkatle incelemesi ve gerçekçi hareket etmesi gerekiyor” dedi.



Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Beri ile de görüşen Abdullahiyan’ın Katar'a geçmeden önce son teması Lübnan Hizbullah’ı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile oldu.



İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm tarafların Filistin davasına destek verme sorumluluğunun ele alındığını kaydedildi. Görüşmede, sahadaki tüm olasılıkların ve senaryoların da görüşüldüğü bildirildi.



Açıklamada, “İnsani ateşkes kararı Filistin halkının istikrarlı direnişi ile Siyonist rejimin direniş karşısında çaresizliğinin sonucu olarak değerlendirildi.” denildi.



Toplantıda Nasrallah’ın “direniş kuvvetlerinin çeşitli cephelerde tam hazır olduğunu” vurguladığı duyuruldu. İsrail’in yenilgisinin kesinliği konusunda fikir birliği olduğu kaydedildi.