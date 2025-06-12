Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Hindistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, İngiltere'nin Birmingham kentine uçuşu sırasında Ahmedabad'da düştü.

Haber Global'e göre, uçakta 242 yolcunun bulunduğu bildirildi.

Uçak kazasının hemen ardından çekilen ve sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde, olay yerinden gökyüzüne doğru yükselen yoğun siyah dumanlar dikkat çekti. Çevre halkı, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve ardından sarsıntı hissettiklerini belirtti.