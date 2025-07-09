Hindistan’da köprü çöktü: Nehre düşen araçlarda hayatını kaybedenler var

Hindistan’ın Gucerat eyaletinde bulunan ve Vadodara ile Anand bölgelerini birbirine bağlayan 900 metrelik köprünün bir bölümü çöktü. Köprünün iki ayağı arasındaki kısmın aniden çökmesiyle, üzerinden geçmekte olan 2 kamyon ve 2 kamyonet nehrin sularına gömüldü.

Yetkililer, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, enkaz kaldırma ve nehirde arama çalışmaları sürüyor.

Bölge halkı, köprünün uzun süredir bakımsız olduğunu ve uyarılara rağmen önlem alınmadığını öne sürdü.