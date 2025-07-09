DEM Parti’den silah bırakma töreni için çağrı: “Bütün partiler orada olmalı”

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı içeren videolu mesajının ardından, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan kameraların karşısına geçti. Doğan, “Sayın Öcalan’ın çağrısında hiçbir tereddüt yok. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Doğan, açıklamasında çözüm sürecine işaret ederek, “Çok önemli bir eşikteyiz. Bu çağrı siyaset alanının yeniden açılması ve yeni bir sayfa açılması anlamına geliyor” dedi.

Sözcü, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de yapılacak olan ve bir grup PKK mensubunun katılımıyla gerçekleşeceği açıklanan silah bırakma törenine DEM Parti’nin de katılacağını belirtti. Doğan, “Bu tarihi ana bütün siyasi partiler de tanıklık etmeli” çağrısında bulundu.