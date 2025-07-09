Kemal Memişoğlu açıkladı: 18 bin sağlık personeli için ilan eylülde geliyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin sağlık personeli alımı için ikinci etap ilanının eylül ayında yayımlanacağını duyurdu. Adaylar takvimi bekliyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Kemal Memişoğlu açıkladı: 18 bin sağlık personeli için ilan eylülde geliyor!
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM’de düzenlenen AK Parti grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, 18 bin sağlık personeli alımı için beklenen ikinci etap ilanına dair konuştu.

Memişoğlu, “Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız” dedi. Açıklama, kamuya yapılacak toplam 37 bin sağlık personeli atamasının ikinci bölümüyle ilgili netleşen ilk resmi bilgi oldu.

İlanın içeriği ve hangi branşları kapsayacağı henüz açıklanmadı. Ancak eylül ayında duyurulması beklenen alım, sağlık mezunları arasında büyük beklenti yarattı.

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