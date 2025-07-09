CHP’den Bakan Tunç’a yanıt: “TRT için teklif verdik, Meclis bekletiyor!”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “TRT yayını için karar TBMM'nin” sözlerine CHP'den yanıt geldi. “Doğru ama Meclis aylarca Saray’ın talimatını bekliyor!” denildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
CHP’den Bakan Tunç’a yanıt: “TRT için teklif verdik, Meclis bekletiyor!”
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmalarına ilişkin duruşmaların TRT'de canlı yayınlanması önerisi hakkında “Takdir TBMM’nin” açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sert yanıt verdi.

Emir, “Adalet Bakanı doğru söylüyor ama TBMM aylarca Saray’ın talimatını bekliyor!” diyerek, 9 Mayıs 2025’te sundukları kanun teklifini hatırlattı. CHP’nin teklifinde, seçilmişlerin yargılamalarının TRT ekranlarından canlı yayınlanması öneriliyor.

“Adrese teslim kanunlar yerine, milletvekillerinin tekliflerini gündeme alın” diyen Emir, “Kumpas mı, adalet mi halk izlesin!” çağrısında bulundu.

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