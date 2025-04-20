Hindistan'da sel felaketi: Onlarca ev yıkıldı

Hindistan'ın kuzeyindeki Cammu Keşmir bölgesi, yoğun yağışların ardından sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Dünden bu yana aralıksız süren sağanak yağışlar, özellikle kırsal kesimlerde büyük hasara yol açtı.

Ramban kasabasında en az 3 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel yetkililer, felaket bölgesinden 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

YÜZLERCE EV HASAR GÖRDÜ

Selin etkisiyle bölgede yaklaşık 40 ev tamamen yıkıldı, çok sayıda araç ise sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi. Elektrik ve iletişim hatlarında da ciddi aksamalar yaşanırken, çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

Cammu-Srinagar Ulusal Karayolu'nda meydana gelen heyelan, bölgedeki ulaşımı felç etti. Yola düşen dev kaya parçaları nedeniyle NH-44 kodlu ana yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yetkililer, yüzlerce aracın yolda mahsur kaldığını belirtti.