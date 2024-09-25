Hizbullah'tan ilklerle dolu operasyonlar

Hizbullah, yoğun bombardıman altındaki güney Lübnan'dan İsrail'i ilkler barından operasyonlarla vuruyor. Direniş örgütü çarşamba sabahı erken saatlerde Tel Aviv'in banliyölerindeki Mossad karargâhını Kadir 1 balistik füzesiyle hedef aldı.

Grup, karargâhın, hareketin liderlerine düzenlenen suikastlardan ve çağrı cihazları ile radyo ekipmanları üzerinden yapılan terör saldırılarından sorumlu olduğunu açıkladı. Hizbullah saldırı altındayken ilk kez Tel Aviv'i hedef alarak ve uzun menzilli balistik füze kullanarak İsrail hükümetine kritik bir mesaj vermiş oldu.

Ülke basını Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin çaldığını, patlama seslerinin başkenti de içeren Gush Dan bölgesinden de duyulduğunu yazdı. İç Cephe Komutanlığı halka sığınaklara girme talimatı verdi. Kadir 1'i engellemek için Davut Sapanı savunma sistemi etkinleştirildi.

Saldırının ardından Ben Gurion Havalimanı'nda hava trafiği durduruldu. Binyamin Netanyahu, İsrail'in merkezinin bombalanmasının ardından bugün yapılması planlanan New York seyahatinin ertelendiğini duyurdu.

ELİT ŞAYETET 13 BİRLİĞİ VURULDU

Tel Aviv'in ardından bir saldırı dalgası da 40 roketle Safed kentini hedef aldı. Savunma bariyerini atlatan bazı roketler binalara isabet etti, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı, yangınların çıktığı bildirildi. Lübnan Direnişi salı akşamı bir başka büyük operasyonda, Hayfa'nın güneyindeki Atlit donanma üssünü “tam isabetle” vurdu.

Patlayıcı yüklü İHA sürüsüyle düzenlenen saldırının hedefi elit Şayetet 13 komando birliğinin karargahıydı. Şayetet 13'ün İsrail ordusunun üç özel biriminden biri olması dikkat çekiyor. Ordu, tesiste hasar meydana geldiğini ve yangın çıktığını açıkladı.

İsrail basın kaynakları, operasyonla birlikte Atlit ve Neve Yam'da beş yıl aradan sonra ilk kez sirenlerin çaldığını bildirdi. Atlit donanma üssüne ulaşan İHA sürüsünün “savaşın başından bu yana en büyük derinliğe” ulaştığı bildirdi. Akdeniz kıyısında yer alan Atlit, Hayfa'nın 12 km güneyinde bulunuyor.

Atlit donanma üssünde isabet alan mühimmat deposunda çıkan yangın harekete geçmiş bir yanardağı andırıyor, 25 Eylül.

YARALI ASKERLERİ GİZLİYORLAR

Tiberya Gölü'nün batısındaki Samson üssü de ilk kez görücüye çıkan Fadi 3 füzeleriyle bombalandı. Kuzey Komutanlığına bağlı olan tesis, teknolojik teçhizat merkezi olarak kullanılıyor. Bunların dışında Hizbullah salıdan çarşamba öğlen saatlerine kadar hepsi farklı noktaları hedefleyen 20'yi aşkın operasyon düzenledi.

İsrail ordusu son saldırı dalgalarında hiç asker kaybı veya yaralanmasından bahsetmese de internette dolaşan videolarda sedye üzerindeki askerlerin helikopterle tahliye edildiği görüldü. Direniş, salı günü Beyrut'un güney banliyölerini hedef alan İsrail saldırısında grubun liderlerinden Hacı Ebu Musa lakaplı İbrahim Muhammed Kubeysi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

NASRALLAH'IN ÇAĞRISINI BEKLİYORLAR

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre Irak, Yemen ve Suriye de dahil olmak üzere çeşitli Batı Asya ülkelerinden gelen 40 bin milis Golan bölgesinin Suriye tarafında toplandı. Gazeteye bakılırsa milisler harekete geçmek için Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın çağrısını bekliyor. Haaretz, İsrail ordusunun gelişmeleri endişeyle takip ettiğini yazdı.

Bir güvenlik kaynağı gazeteye şunları söyledi: "Onlar seçkin savaşçılar değil ancak HAMAS Nukhba güçleri de profesyonel değildi ve yine de 3 bin kişilik silahlı bir gücün bir yerleşime sürpriz saldırı düzenlediğinde neler yapabileceğini gördük. Bu alamayacağımız bir risk ve gerekirse Esad'a oradaki varlıklarını artık kabul etmediğimizi açıkça belirtmek için Suriye'de harekete geçeceğiz."

Çeşitli kaynaklar geçen haftalarda binlerce Yemenli savaşçının Suriye'ye girdiğini bildirmişti. Iraklı direniş grupları ise bir gün önce İsrail'in Lübnan'a kara harekatı düzenlemesi durumunda Hizbullah'ın yanında doğrudan savaşa girmek konusunda anlaşmaya varmıştı.

'HALA ÇOK SAYIDA KABİLİYETİ VAR'

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari salı günü, Lübnan'a düzenlenen saldırıların ardından Hizbullah'ın gücünün büyük ölçüde zayıflatıldığı iddialarını abartılı bulduğunu söylemişti. Aynı gün akşam saatlerinde bir açıklama daha yapan Hagari, direniş örgütünün “hala çok sayıda kabiliyete sahip olduğunu” belirtti. İsrail ordusunun üç gündür sürdürdüğü hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 560'a ulaştı.

ADAYA YENİ İNGİLİZ POSTALI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Güney Kıbrıs'taki üslerine 700 asker göndereceklerini duyurdu. Rum kesimi açıklarında herhangi bir tahliye operasyonu emri verilmesi halinde kullanılmak üzere halihazırda iki İngiliz savaş gemisi bulunuyor. İngiliz ordusuna ait uçak ve helikopterler de hazır bekletiliyor. İngiltere'nin Güney Kıbrıs’ta Ağrotur ve Dikelya olmak üzere iki üssü bulunuyor.

'SİYONİST VARLIK FELÇ EDİLDİ'

Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Kıvanç Özdal'a röportaj veren Lübnan Üniversitesinden Prof. Dr. Cemal Vakim'e göre İsrail ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarla Lübnan’da kitlesel bir göç yaratmak istiyor. Böylece yerleşimcilerin kuzeye dönmesini sağlamak için “Lübnan halkına şantaj yapmayı” amaçlıyor. Hizbullah'ın misillemelerine dikkat çeken Vakim, grubun “kuzeyde ve merkezde” özellikle son üç günde olmak üzere “Siyonist varlığı felç etmeyi başardığını” belirtti.

Prof., Hizbullah'ın Lübnan'daki iletişim cihazları üzerinden düzenlenen terör faaliyetleri da dahil olmak üzere “tüm saldırıları boşa çıkarabildiği, durumu kontrol altına alabildiği ve misilleme yapabildiğini gösterdiğini” kaydetti. İsrail kara saldırısı başlatırsa “bu onların en büyük hatası olur çünkü o zaman Hizbullah İsrail tanklarına ve askerlerine ağır kayıplar verdirir.” diye ekledi.

'İSRAİLLİLERİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR'

Vakim kara operasyonu senaryosuna dair şu gözlemlerde bulundu: “Eğer İsrailliler Gazze'deki direnişe karşı elle tutulur bir sonuç elde edemediyse, çok daha güçlü olan Hizbullah'a karşı nasıl başarı elde edebilir ki? Lübnan toprakları çok daha karmaşık, çok daha engebeli. Dağlar, tepeler var. Hizbullah coğrafyayı avantajlı biçimde kullanacaktır.

Geçen yirmi yıl içinde Hizbullah daha sofistike silahlara sahip oldu. Sadece birkaç bin roketten oluşan cephaneliğinde bugün 100 binden fazla roket var. Hizbullah son dakikaya kadar sofistike silahlarını ortaya çıkarmaz. Hizbullah, İsrail'i kuzeyden güneye vurabilir. Önümüzdeki günlerin İsrailliler için pek çok sürprize gebe olduğunu düşünüyorum.” Vakim, “Lübnan halkının, en az yüzde 70'inin Hizbullah'ı desteklediğine inandığını” kaydetti.