Hollanda'da PKK'lılar seçim sandıklarına saldırdı: Aralarında Yeşil Sol Parti müşahitleri de vardı

PKK lehine sloganlar atıldı.. Sandıklara müdahale edildi.. Bölücü terör örgütü PKK yandaşları bu sefer de Amsterdam'da seçmene rahat vermedi.

İçlerinde Yeşil Sol Parti müşahitlerinin de bulunduğu PKK yanlısı grup, sandıklara saldırdı. Olay kısa sürede arbedeye döndü. Amsterdam'daki Rai Kongre Merkezi'nde sandıkların kapandığı sırada yapılan saldırıya polis müdahale etti.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, saldıran gruba cop ve köpeklerle müdahale etti Kongre merkezindeki dinlenme alanına götürülen saldırganlar, burada, terör örgütü PKK ve elebaşı lehine sloganlar attı.