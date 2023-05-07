Çin'den kritik rapor: ABD'nin hack imparatorluğu

Seçime sayılı günler, “siber müdahale” tartışmaları da alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti ‘Dark Web’ üzerinden manipülasyon yapmakla suçladı. Altılı Masa’da Çin ve Rusya’nın seçimlere müdahale edeceği söylemleri arttı. Oysa gerçek tehdit, ABD İstihbaratı CIA’dan geliyor.

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Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’nın dünyada 50’den fazla hükümeti devirmek için bir “siber savaş” yürüttüğünü açığa çıkardı.

“ABD’nin CIA’sı: Hack İmparatorluğu” başlığıyla yayınlanan raporda, CIA’nın Avrasya’daki hükümetlerden bilgi çalmak ve siyasi süreçlere müdahale etmek üzere 5 binden fazla kişilik “hacker ordusu” kurduğu belirtildi. ABD’nin devlet casusluğu yaparken kullandığı araçlar gözler önüne serildi.

Raporda, çok uluslu büyük Amerikan internet şirketlerinin, Washington ile iş birliği halinde, başka ülkelerde yalan ve yanlış bilgi yaymak, kaos çıkarmak, hükümet karşıtı hareketleri desteklemek gibi gizli faaliyetlere giriştiği belirtiliyor. Amerikan ordusunca geliştirilen “TOR” projesi de bu amaçla devreye sokuluyor. TOR’un özelliği, katman katman olması nedeniyle “soğan yönlendirme” adı verilen bir teknikle kullanıcı bilgilerini tamamen gizli tutması. Ayrıca tüm internet trafiğinin şifrelenerek anonim kalması.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Dark Web’e erişim için kullanılan en yaygın yöntem de TOR teknolojisi.

ABD’nin diğer ülkelerde tertiplediği darbelerde, CIA tarafından TOR’un, RAND Corporation tarafından geliştirilen “Stampede” sisteminin ve hükümet denetiminden kaçmaya yardımcı olan “RIOT” yönteminin kullanıldığı belirtiliyor.

Çin’in yayımladığı rapora göre, ABD’nin söz konusu siber faaliyetler 2011 yılından beri yoğun bir şekilde sürüyor. Bu faaliyetlerle birlikte, devletlerin kilit önemde bilgi sistemi altyapıları, devlet kurumları, bilimsel araştırma enstitüleri ve stratejik sektörlerdeki işletmeler hedef alınıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, raporun yayınlandığı 4 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, ABD’yi dünya çapında casusluk faaliyetlerini ve siber saldırı silahlarını durdurmaya çağırdı. Dünyayı, ABD’nin ‘siber hegemonyasına’ karşı uyardı.

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