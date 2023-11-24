Irak'ta ABD Üsleri Vuruldu! "İsrail'in Gazze Halkına Karşı İşlediği Suçların Karşılığı..."

Irak'taki İslami Direniş'e ait askeri medya, "İsrail'in Gazze'de halka karşı işlediği suçlara cevap olarak savaşçılarının Suriye'deki El-Omar petrol sahasındaki Amerikan işgal üssünü İHA'lar ile doğrudan hedef aldıklarını" açıkladı.

Bugün erken saatlerde Irak'taki İslami Direniş, iki ABD üssünü dört saldırıyla hedef aldığını duyurdu. Bunlardan ikisinin Irak'ın batısında Amerikan askerlerinin konuşlandığı "Ayn el-Esad" üssü, diğer ikisinin ise ikisi farklı zamanlarda Kuzey Irak'taki Erbil Havalimanı yakınındaki ABD üssü olduğu belirtildi. İnsansız hava araçlarıyla hedef alınan üslerin doğrudan vurulduğu kaydedildi.

Direniş ayrıca Suriye'deki Koniko petrol sahasındaki Amerikan üssünü bir dizi füze saldırısı ile hedef alırken, Erbil Havaalanı'ndaki Amerikan üssünü de drone ile doğrudan vurarak hedef aldı.

Amerikalı bir yetkili, Amerikan kuvvetlerinin son 48 saatte Irak ve Suriye'de drone ve füzelerle yeni saldırılara maruz kaldığını açıkladı.