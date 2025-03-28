İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD’yi uyardı: "Bu, barut fıçısına atılan bir kıvılcım gibi olur ve tüm bölgeyi ateşe verir."

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’ye uyarıda bulunarak, "Eğer İran’a saldırmaya kalkarlarsa bu, barut fıçısına atılan bir kıvılcım gibi olur ve tüm bölgeyi ateşe verir. O zaman onların ne askeri üsleri ne de müttefikleri güvende kalır" dedi.

İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD’yi uyardı: "Bu, barut fıçısına atılan bir kıvılcım gibi olur ve tüm bölgeyi ateşe verir."
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ABD’yi sert bir dille uyaran İran Meclis Başkanı Galibaf, "Eğer İran’a saldırmaya kalkarlarsa bu, barut fıçısına atılan bir kıvılcım gibi olur ve tüm bölgeyi ateşe verir." dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da düzenlenen Dünya Kudüs Günü yürüyüşünün ardından cuma namazının kılındığı alanda konuştu.

YAŞANANLAR, BATININ UTANÇ VESİKASI

Meclis Başkanı Galibaf, Filistin meselesinin sadece İslam dünyasını değil, tüm insanlığı ilgilendirdiğini belirterek, "Bu süreç, Filistin halkının yerinden edilmesi, soykırım, hapis, suikast ve işkenceyle büyük bir zulme dönüşmüştür. Bu durum, Batı toplumunun söylemleri ile eylemleri arasındaki büyük çelişkinin bir göstergesidir. Yaşanan bu olaylar, Batı medeniyetinin alnına kazınmış bir utanç vesikası olarak kalacak" dedi.

İSRAİL, DIŞ DESTEK OLMADAN AYAKTA KALAMAZ

Direniş cephesinin sadece İsrail ile değil, aynı zamanda onu destekleyen küresel güçlerle de mücadele ettiğini vurgulayan Galibaf, "Eğer karşılarında sadece Siyonist rejim olsaydı, bu rejim bir hafta bile ayakta kalamazdı. İsrail, dış destek olmadan kendi içinde bir güç barındırmayan, ayakta tutulmaya muhtaç bir yapı. Aslında Siyonist rejim, küresel güçlerin ve özellikle ABD’nin bölgedeki bir katliam makinesi ve sağlanan silah, istihbarat ve siyasi destekle varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

ABD, İRAN'A SALDIRMAYA KALKARSA...

ABD'ye uyarıda bulunan Galibaf, "Biz halkımızın desteği, bilge liderimiz ve her zaman hazır olan silahlı kuvvetlerimizin savunma gücüyle sahada dimdik duruyoruz ve hiçbir tehditten korkmuyoruz. ABD’liler de kendi savunmasızlıklarını çok iyi biliyor. Eğer İran’a saldırmaya kalkarlarsa bu, barut fıçısına atılan bir kıvılcım gibi olur ve tüm bölgeyi ateşe verir. O zaman onların ne askeri üsleri ne de müttefikleri güvende kalır" şeklinde konuştu.

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