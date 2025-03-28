7 yıldır inşaatı tamamlanamayan hastane gündem oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde vatandaşlar 7 yıldır tamamlanamayan hastanenin açılmasını bekliyor. Halk, 2018 yılından beri tamamlanamayan Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin açılmasını istiyor.

7 yıldır inşaatı tamamlanamayan hastane gündem oldu
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde vatandaşlar 7 yıldır tamamlanamayan hastanenin açılmasını bekliyor. Halk, 2018 yılından beri tamamlanamayan Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin açılmasını istiyor.

YÜKLENİCİ FİRMA İŞ BIRAKMIŞTI

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 2018 yılında yer teslimi yapılan ve 2021'de hizmete gireceği açıklanan Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar sürmüyor. Yüklenici firma işi bırakarak, inşaat alanındaki konteynerleri ve ekipmanlarını toplayarak gitmişti. 

O dönem basına yansıyan haberlerde, müteahhitin iş bıraktığı yer almış, inşaatında çalışmaların durması sonrası alacaklarını alamayan işçilerde mağdur olmuştu.

SAMSUN'DA TEKKEKÖY DEVLET HASTANESİ İNŞAATI 4. KEZ DURDU

İnşaatı yapan yüklenici firma zemindeki sorun giderildikten sonra ise artan maliyetler sebebiyle çalışmalara devam etmezken, yarım kalan inşaat için yeniden ihale yapılmıştı. Yapılan ihale sonrası Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatının bu kez de 2024 yılında tamamlanacağı açıklandı ancak halen bir gelişme olmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: GEREKLİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ

Sağlık Bakanlığı’nın Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatının hızla tamamlanması için gerekli çalışmaları yürüttüğü, önümüzdeki günlerde olumlu gelişmelerin olacağı öğrenildi.

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