İran'da aşırı sıcak nedeniyle 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi: Elektrik kesintileri de başladı

İran'da 13 Ağustos Çarşamba günü aşırı sıcaklar nedeniyle 18 bölgede kamu kurumları tatil edildi. Artan enerji tüketimi yüzünden bazı yerlerde günlük 2 saatlik elektrik kesintileri uygulanıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran'da aşırı sıcak nedeniyle 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi: Elektrik kesintileri de başladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Aşırı sıcaklara bağlı artan enerji sarfiyatını dengelemek amacıyla 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

Entekhab haber sitesinin aktardığına göre, 13 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak eyaletler şunlar: Yezd, Güney Horasan, Huzistan, Mazenderan, Simnan, Kum, Kürdistan, Hürmüzgan, Kirmanşah, Elborz, Merkezi, Gülistan, Kazvin, Kirman, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Zencan ve Hemedan.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ülkede enerji tasarrufu önlemleri de sıkılaştırıldı. Başkent Tahran’da farklı bölgelerde günlük 2 saat süren elektrik kesintileri uygulanıyor.

Yetkililer, enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlara klima ve elektrikli cihazlar konusunda tasarruf çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran aşırı sıcaklar
