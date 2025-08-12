Termometreler 22 kentte 40 dereceyi gösterdi: O ilçe 45,9'u gördü

Yurt genelinde kavurucu sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün 22 kentte termometreler 40 dereceyi aştı.

En yüksek sıcaklık, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak ölçüldü. Onu sırasıyla Şırnak Cizre (45,5°), Hatay Kırıkhan (45,4°) ve Antalya Manavgat (45,3°) izledi.

Bu hafta da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bugün sıcaklığın 40°C’yi geçtiği il ve ilçeler şöyle:

– Adana (İmamoğlu): 45,9°C

– Şırnak (Cizre): 45,5°C

– Hatay (Kırıkhan): 45,4°C

– Antalya (Manavgat): 45,3°C

– Osmaniye (Sumbas): 45,1°C

– Aydın (Nazilli): 45°C

– İzmir (Tire): 44,6°C

– Şanlıurfa (Birecik): 44,6°C

– Mardin (Dargeçit): 44,4°C

– Burdur (Bucak): 44,3°C

– Denizli (Sarayköy): 44,3°C

– Kilis (Elbeyli): 44°C

– Muğla (Yatağan): 42,9°C

– Kahramanmaraş (Andırın): 42,6°C

– Manisa (Köprübaşı): 42,6°C

– Mersin (Mezitli): 42,4°C

– Siirt (Kurtalan): 42,3°C

– Balıkesir (Edremit): 41,6°C

– Adıyaman (il merkezi): 41,4°C

– Diyarbakır (Sur): 41,2°C

– Uşak (Eşme): 40,9°C

– Eskişehir (Sarıcakaya): 40,6°C

Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcaklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.