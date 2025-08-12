Kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 ili vuracak: Valilikten uyarı geldi

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde perşembe geceye kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 ili vuracak: Valilikten uyarı geldi
Yayınlanma:

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine dayanarak 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, rüzgarın zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilerek olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Bölgemizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Komisyonun üçüncü toplantısı sona erdi: Yeni toplantı tarihleri belli olduKomisyonun üçüncü toplantısı sona erdi: Yeni toplantı tarihleri belli olduGündem
Maltepe’de havai fişek yangın çıkardı: Otluk alanda alevler yükseldiMaltepe’de havai fişek yangın çıkardı: Otluk alanda alevler yükseldiYurt
Rüzgar ve kavurucu sıcaklar vuracak! 45 dereceyi aşacak iller belli olduRüzgar ve kavurucu sıcaklar vuracak! 45 dereceyi aşacak iller belli olduHava Durumu
kuvvetli rüzgar İstanbul Valiliği
Günün Manşetleri
5 milyar dolarlık ticaret hedefi için omuz omuza!
Rezan Epözdemir operasyonunda yeni gözaltılar var
Çanakkale ve İzmir’deki yangınlar ne durumda?
“Biniş Kartı Doğrulama Sistemi” uygulaması başladı
Hükümetin memur ve memur emeklisine ilk zam teklifi açıklandı
Balıkesir’de deprem sonrası 1087 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
“Terörsüz Türkiye süreci, milletimizin ebedi kardeşliğini pekiştirecek”
Doğu Perinçek’ten “Trump Yolu” çıkışı
Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı
Türkiye’ye gelen uluslararası yatırımlar yüzde 27,1 arttı
Çok Okunanlar
Mevduat faiz yarışında zirve değişti! Mevduat faiz yarışında zirve değişti!
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak?
Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Meteoroloji’den uyarı! Bu illerde termometreler 47 dereceyi gösterecek Meteoroloji’den uyarı! Bu illerde termometreler 47 dereceyi gösterecek