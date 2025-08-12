Kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 ili vuracak: Valilikten uyarı geldi

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine dayanarak 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, rüzgarın zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilerek olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Bölgemizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”