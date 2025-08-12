Komisyonun üçüncü toplantısı sona erdi: Yeni toplantı tarihleri belli oldu

TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üçüncü toplantısı 7 saatin sonunda tamamlandı. Bir sonraki toplantı 19-20 Ağustos’ta yapılacak.

TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üçüncü toplantısı 7 saatlik çalışmanın ardından sona erdi.

Komisyonun bir sonraki toplantısının 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

İYİ Parti’nin komisyondaki boş koltukları yerine AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ın isimleri Meclis Başkanlığı’na iletildi.

Bu değişikliklerle birlikte AKP’nin komisyondaki üye sayısı 22’ye, CHP’nin 11’e ve DEM Parti’nin 5’e yükseldi.

