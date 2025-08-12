Bodrum’da dehşet! 2 kişi evde başından vurulmuş halde bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Berk Köse ve kız arkadaşı Ezgi El, evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yayınlanma:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişi evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Yahşi Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Berk Köse’ye ulaşamayan yakınları, yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan yakınları, Köse ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Ezgi El’i kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Köse ve El’in tabancayla başlarından vurularak öldüğü belirlendi.

Savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

