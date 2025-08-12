Yıldız futbolcudan kötü haber: Ön çapraz bağları koptu
Trabzonspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Mateusz Wieteska’nın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 16 yıl aradan sonra yeniden mücadele etmeye başlayan Kocaelispor, sezonun ilk haftasında Trabzonspor’a konuk oldu. Karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Mateusz Wieteska’dan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Oyuncumuz Mateusz Wieteska’nın yapılan detaylı tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldiği saptanmıştır. Tedavi süreci başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Wieteska’nın uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı