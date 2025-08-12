Maltepe’de havai fişek yangın çıkardı: Otluk alanda alevler yükseldi

Maltepe’de ormanlık alana yakın bir noktada atılan havai fişek, otluk alanda yangına neden oldu. Geniş bir alana yayılan alevler, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, saat 18:30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi üzerindeki ormana yakın bir bölgede çıktı. Kimliği belirsiz bir kişinin yasak olmasına rağmen attığı havai fişek, otluk alanın farklı noktalarına düşerek yangın çıkmasına yol açtı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, olay yerinden uzaklaşan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Aksu, “Yaklaşık bir saat önce havai fişekle buraya birisi geldi. Kendisine yakmamasını söyledik. Dinlemedi, yaktı. Daha sonra uzaklaştı. Sanırım yanındaki kadın için yakmış. Daha önce de burayı yaktı. Evler var. Kendisi polis ekiplerince yakalanmış” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.