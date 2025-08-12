Maltepe’de havai fişek yangın çıkardı: Otluk alanda alevler yükseldi

İstanbul Maltepe’de ormana yakın noktada atılan havai fişek, otluk alanda yangına yol açtı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı, şüpheli gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Maltepe’de havai fişek yangın çıkardı: Otluk alanda alevler yükseldi
Yayınlanma:

Maltepe’de ormanlık alana yakın bir noktada atılan havai fişek, otluk alanda yangına neden oldu. Geniş bir alana yayılan alevler, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, saat 18:30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi üzerindeki ormana yakın bir bölgede çıktı. Kimliği belirsiz bir kişinin yasak olmasına rağmen attığı havai fişek, otluk alanın farklı noktalarına düşerek yangın çıkmasına yol açtı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, olay yerinden uzaklaşan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Aksu, “Yaklaşık bir saat önce havai fişekle buraya birisi geldi. Kendisine yakmamasını söyledik. Dinlemedi, yaktı. Daha sonra uzaklaştı. Sanırım yanındaki kadın için yakmış. Daha önce de burayı yaktı. Evler var. Kendisi polis ekiplerince yakalanmış” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rüzgar ve kavurucu sıcaklar vuracak! 45 dereceyi aşacak iller belli olduRüzgar ve kavurucu sıcaklar vuracak! 45 dereceyi aşacak iller belli olduHava Durumu
Bodrum’da dehşet! 2 kişi evde başından vurulmuş halde bulunduBodrum’da dehşet! 2 kişi evde başından vurulmuş halde bulunduYurt
Yıldız futbolcudan kötü haber: Ön çapraz bağları koptuYıldız futbolcudan kötü haber: Ön çapraz bağları koptuSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yangın havai fişek
Günün Manşetleri
5 milyar dolarlık ticaret hedefi için omuz omuza!
Rezan Epözdemir operasyonunda yeni gözaltılar var
Çanakkale ve İzmir’deki yangınlar ne durumda?
“Biniş Kartı Doğrulama Sistemi” uygulaması başladı
Hükümetin memur ve memur emeklisine ilk zam teklifi açıklandı
Balıkesir’de deprem sonrası 1087 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
“Terörsüz Türkiye süreci, milletimizin ebedi kardeşliğini pekiştirecek”
Doğu Perinçek’ten “Trump Yolu” çıkışı
Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı
Türkiye’ye gelen uluslararası yatırımlar yüzde 27,1 arttı
Çok Okunanlar
Mevduat faiz yarışında zirve değişti! Mevduat faiz yarışında zirve değişti!
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak?
Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
BİM'e katlanır yataklı koltuk geliyor! BİM'e katlanır yataklı koltuk geliyor!