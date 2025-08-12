Donnarumma PSG’ye veda etti: “Artık grubun parçası olmayacağıma karar verildi”

İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, 4 yıl formasını giydiği Paris Saint-Germain’den ayrıldığını duyurdu. Veda mektubunda “Hayal kırıklığına uğradım” ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma, kulübe veda ettiğini açıkladı.

Yayımladığı veda mektubunda PSG formasını giydiği dört yıl boyunca elinden gelenin en iyisini verdiğini belirten Donnarumma, "Ne yazık ki birileri artık grubun bir parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuldu." dedi.

26 yaşındaki kaleci, taraftarlara Parc des Princes'te veda etme umudunu da dile getirdi:
“Umarım taraftarların gözlerinin içine bir kez daha bakıp, olması gerektiği gibi veda etme fırsatım olur. Eğer bu olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim için dünyalar kadar değerli olduğunu bilmenizi isterim.”

Donnarumma, takım arkadaşlarına ve kulübe teşekkür ederek, “Bu kulüpte oynamak ve bu şehirde yaşamak benim için çok büyük bir onurdu. Teşekkürler Paris.” ifadelerini kullandı.

2021 yılında Milan’dan PSG’ye transfer olan İtalyan file bekçisi, Fransız ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 Ligue 1, 2 Fransa Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gianluigi Donnarumma psg
