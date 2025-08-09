İran’dan Trump’a Zengezur Koridoru çıkışı: “Paralı askerleri için mezarlık olacak”

İran Dini Lideri Hamaney’in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Trump’ın Zengezur Koridoru’nu 99 yıllığına kiraladıklarına dair açıklamasına sert sözlerle karşı çıktı. Velayeti, “Güney Kafkasya, Trump’ın kiralayabileceği sahipsiz bir yer değil” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Zengezur Koridoru’na ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump’ın, “ABD’nin Zengezur Koridoru’nu 99 yıllığına kiraladı” iddiasına karşı konuşan Velayeti, “Güney Kafkasya, Trump’ın kiralayabileceği sahipsiz bir yer değil. Bu geçit, onun mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

Velayeti, Zengezur Koridoru’nun bölgenin jeopolitik konumunu değiştireceğini, sınırları yerinden oynatacağını ve Ermenistan’ın parçalanmasına yol açacak şekilde tasarlandığını söyledi. Türkiye ve Azerbaycan’ın bu projede ısrar ettiği dönemde İran Silahlı Kuvvetleri’nin, dönemin Genelkurmay Başkanı Bakıri komutasında kuzeybatıda çok sayıda tatbikat yaptığını belirten Velayeti, bu tatbikatların girişimi engelleme hazırlığını ve kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

TRUMP KENDİNİ EMLAKÇI SANIYOR

Velayeti, “Bir ülkenin başka bir ülkeye koridor kiralaması söylemi safça bir ifade ve Trump da bu saflığa kendini kaptırmış gibi görünüyor. Trump’ın bu bölgede koridor kiraladığı iddiası, birinin Panama Kanalı’nı kiralaması gibi. Bu imkansız ve asla gerçekleşmeyecek. Kendini bir emlakçı zannederek toprak kiralamak istiyor” dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın daha önce İran’ı ziyaretinde projeyi “zararlı ve komplo niyeti taşıyan” bir girişim olarak değerlendirdiğini hatırlatan Velayeti, “Zengezur Koridoru’nun inşası İran’ın sınırlarında değişikliklere yol açacak ve kuzey ile kuzeybatıdaki kara bağlantısını Türkiye’ye bağımlı hale getirecek. Bu plan hayata geçirilirse Güney Kafkasya’nın güvenliği tehlikeye girer. İran, yanında Rusya olsun ya da olmasın, ABD koridorunu engelleyecektir. Stratejik açıdan Rusya’nın da bu koridora karşı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

iran Zengezur koridoru Azerbaycan rusya
