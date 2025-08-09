Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeleri açıkladı.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak görev yaptığı belirtilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ekin Kaya, Harun Tuzcu, Kaan Şengül, Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak’ın savcılık ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldıkları öğrenildi.

Hakimlik, 6 şüphelinin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.