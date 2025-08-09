Kocaeli’de kan donduran olay: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü, cesediyle saatlerce evde kaldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 33 yaşındaki bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü. Olayın ardından 8 saat boyunca çocuğunun cansız bedeniyle aynı evde kalan kadın tutuklandı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eşinden boşanan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.İ. (33), 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz’ı yatakta yastıkla boğarak öldürdü.

Olay saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Anne, oğlunun cansız bedeniyle 8 saat boyunca evde kaldı. Saat 19.00’da eve gelen M.İ.’nin annesi, torununu hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan M.İ., emniyetteki ifadesinde oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

