Halı sahada yaralandı, 1 milyon lira tazminat kazandı: Yargıtay kararı onadı

İstanbul’da halı sahada oynarken kafatası çatlayan bir yurttaş, işletmenin güvenlik önlemlerini yetersiz bulup açtığı davayı kazandı. Mahkemenin 1 milyon 76 bin liralık tazminat kararı Yargıtay tarafından onandı.

İstanbul’da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan bir kişi, maç sırasında dengesini kaybederek saha tellerinin yanında bulunan beton duvara kafasını çarptı. Kazada kafatası çatlayan, beyin ameliyatı geçiren ve iki ay yoğun bakımda kalan talihsiz adamın yüzünde kalıcı iz oluştu.

Yaralı, sahada yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını belirterek işletme hakkında tazminat davası açtı. Yüzde 16 oranında meslekte kazanma gücü kaybı yaşadığını söyleyen davacı, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Halı saha işletmesi ise olaydan beş ay önce sahayı yenilediklerini, mevzuata uygun güvenlik önlemleri aldıklarını ve derhal 112’yi arayarak müdahale sürecini yönettiklerini savundu.

Bilirkişi raporunda işletmenin tam kusurlu olduğu tespit edildi. Mahkeme, 1 milyon 61 bin 830 TL maddi ve 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karar, işletmenin itirazı üzerine gittiği Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından yerel mahkeme kararına uygun bulunarak onandı.

