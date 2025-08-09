939 milyon tıklama alan e‑Devlet sayfası açıklandı! Vatandaş en çok bunu merak etti

Ocak–Temmuz 2025 döneminde e‑Devlet’te en çok tıklanan hizmet “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” olurken, bu uygulamaya tam 939 milyon 752 bin 845 kez erişildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu

Yayınlanma:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2025 yılının Ocak–Temmuz döneminde e‑Devlet Kapısı üzerinden en yoğun talep gören hizmetin SGK Tescil ve Hizmet Dökümü olduğu belirtildi. Bu hizmete tam 939 milyon 752 bin 845 defa erişildi. 

Hizmete bu kadar yoğun erişimin, vatandaşların sicil durumu, hizmet dökümü ve diğer sosyal güvenlik verilerini hızlıca sorgulayabilme ihtiyacından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bakan Işıkhan, “e‑Devlet Kapısında sunduğumuz hızlı ve erişilebilir hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

e devlet sistemi hizmet sicil
