Kavurucu sıcaklar zirve yaptı: Termometreler 56 dereceyi gördü

Ağustos ayının başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Gün içerisinde 50 derece civarında seyreden sıcaklık, akşamüstü saatlerinde 56 dereceye ulaştı.

Sosyal medya içerik üreticisi Osman Demirkaynak’ın kayda aldığı görüntülerde, saat 16.55’te termometrede 56 derece görüldü. Demirkaynak, “Türkiye’nin en sıcak anını yaşıyoruz, termometreler 56 dereceyi gösteriyor. Türkiye’nin en sıcak ili burası” ifadelerini kullandı.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanırken, cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı.

Zorkun Yaylası’ndan şehir merkezine motosikletle inen Emrah Baş ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



“Sabah 10.00 gibi çocuk şenliği için Zorkun Yaylasına çıktım. Öğleden sonra 4-5 civarı şehir merkezine doğru yola çıktım. Motosikletle geldiğim için şiddetli bir rüzgar yüzüme geldi. Şehir merkezine yaklaştıkça ‘inmesem mi acaba’ diye düşündüm. Yolda motorum sıcaklıktan arıza yaptı. Daha Ağustos’un başındayız, birkaç gündür sıcak hava vardı. Bugün rekor derecede sıcak var. Klimaların bile şu anda fayda etmeyeceğini düşünüyorum.”